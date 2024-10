Vorfall in Neuffen

Eine 18-Jährige verabredet sich mit einer flüchtigen Internetbekanntschaft zu einem Treffen. Dabei wird der Mann offenbar übergriffig. Er flüchtet, als die 18-Jährige um Hilfe schreit.

Sebastian Winter 15.10.2024 - 12:18 Uhr

Ein 21 Jahre alter Mann steht im Verdacht, eine 18-Jährige in der Nacht zum Dienstag in Neuffen (Landkreis Esslingen) sexuell belästigt zu haben. Laut Polizeibericht hatte sich der Mann mit der jungen Frau im Bereich eines Parkplatzes in der Teckstraße verabredet.