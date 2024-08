Sechsjähriger in See untergegangen – schwer verletzt

Ein Kind ist mit seiner Familie an einem See in Oberbayern zum Baden. In einen unbeaufsichtigten Moment geht der Junge allein ins Wasser und geht unter. Die Familie macht sich auf die Suche.

red/dpa/lby 14.08.2024 - 17:16 Uhr

Ein sechsjähriger Junge ist im Eisolzrieder See bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) untergegangen und wurde dabei schwer verletzt. Der Junge sei am Dienstag in einem unbeaufsichtigten Moment ins Wasser gegangen, teilte die Polizei mit.