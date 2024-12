Ein 60-Jähriger entkleidet und wäscht sich in der Toilette einer Bäckerei in Öhringen. Als die Polizei ihn kontrolliert, verlässt er die Bäckerei. Kurze Zeit später taucht er in einem Supermarkt aus und beginnt zu randalieren.

Matthias Kapaun 10.12.2024 - 11:16 Uhr

Ein 60 Jahre alter Mann soll am Montagmorgen in einem Supermarkt in Öhringen (Hohenlohekreis) randaliert und uriniert haben. Polizeibeamte nahmen den Mann vorübergehend fest.