Die Polizei sucht nach einem Mann, der in der S1 in Plochingen (Kreis Esslingen) einen 11-jährigen Schüler angegangen und seinen Lehrer bedroht hat.

Petra Pauli 20.04.2026 - 14:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat in einer S-Bahn der Linie S1 einen 11-jährigen Jungen körperlich angegriffen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr am Bahnhof Plochingen in Fahrtrichtung Stuttgart, wie die zuständige Bundespolizeiinspektion Stuttgart erst jetzt mitteilte. Demnach stieg der Junge zusammen mit mehreren Mitschülern und einer Lehrkraft in die S-Bahn ein. Im Laufe der Fahrt störte sich der unbekannte Verdächtige offenbar an der Lautstärke der Kinder und begann einen Streit, heißt es in dem Polizeibericht.