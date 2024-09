Vorfall in Plüderhausen

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Donnerstag in Plüderhausen einen Rettungswagen massiv beschädigt und aus diesem zudem eine Sauerstoffflasche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

fro 20.09.2024 - 10:46 Uhr

Ein in der Rehhaldenstraße in Plüderhausen geparkter Rettungswagen ist in der Nacht auf Donnerstag massiv beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Scheiben eingeschlagen und die Reifen zerstochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden ein Rucksack und eine Sauerstoffflasche gestohlen. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.