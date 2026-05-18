Eskalation in der Psychiatrie Nordbaden: Die Pfleger können einen Patienten nicht beruhigen und rufen die Polizei um Hilfe. Dann ist der Mann plötzlich tot.
18.05.2026 - 15:58 Uhr
Nach dem Tod eines Patienten im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft Heidelberg. Der 34-Jährige sei kollabiert, als man versucht habe, ihn gewaltsam zu fixieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei hatte das Klinikpersonal auch Polizisten hinzugerufen.