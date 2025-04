Polizisten versuchen, einen Mann in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann wehrt sich und beißt einer Beamtin in den Arm.

red/dpa/lsw 22.04.2025 - 17:36 Uhr

Ein Mann hat eine Polizistin in Ravensburg so stark in den Arm gebissen, dass sie ins Krankenhaus musste. Wie die Polizei mitteilte, war der 57-Jährige am Sonntag zuvor wegen selbstgefährdenden Verhaltens gemeldet worden. Beim Versuch, ihn in Gewahrsam zu nehmen, habe sich der alkoholisierte Mann massiv gewehrt und der Beamtin eine blutende Wunde zugefügt.