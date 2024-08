Ein Mann betritt am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Alten Bahnhofstraße. Er bedroht eine Kassiererin mit einer Schreckschusspistole und erbeutet mehrere Hundert Euro.

Elisa Wedekind 07.08.2024 - 09:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagabend einen Lebensmitteldiscounter in der Alten Bahnhofstraße in Renningen überfallen. Ersten Informationen zufolge betrat der Täter kurz vor 21 Uhr die Filiale und legte einen Artikel auf das Kassenband. Als die Kassiererin die Kassenschublade öffnete, griff der Täter in die Kasse. Der Mann hielt der Kassiererin ein Schreckschusswaffe an den Kopf und feuerte offenbar einige Male in Richtung Decke.