Vorfall in Reutlingen

Fünf Menschen wollen im Neckar baden gehen. Die Strömung ist aber stärker als gedacht. Die Feuerwehr muss eingreifen.

red/dpa/lsw 15.07.2024 - 15:48 Uhr

Die Feuerwehr hat in Reutlingen fünf Menschen aus dem Neckar gerettet. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie sich am Sonntag mit Schwimmreifen auf dem Fluss treiben lassen. Allerdings hatten sie den Angaben nach die Strömung unterschätzt und mussten sich an einem Baum festhalten, um nicht abzutreiben. Laut einem Sprecher der Polizei waren unter den Betroffenen auch Kinder. Mit einem Boot holte die Feuerwehr die Menschen aus dem Wasser. Laut Polizei waren sie unverletzt.