Ein Mann will sich seine gekaufte Tiefkühlpizza an der Tankstelle backen lassen. Weil das nicht geht, zettelt er einen Streit an.

red/dpa/lsw 01.07.2025 - 16:06 Uhr

Weil er seine Tiefkühlpizza mitten in der Nacht an einer Tankstelle in Stuttgart backen lassen wollte, hat ein Mann einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Mitarbeiterin der Tankstelle in Rottweil (Kreis Rottweil) ihm das verweigerte, verlangte der 40-Jährige laut Polizei das Geld für die zuvor gekaufte Pizza zurück.