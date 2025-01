Ein 14-jähriger Fahrgast reagiert äußerst aggressiv, als ein Busfahrer seine Fahrkarte am Schulzentrum in Rudersberg kontrollieren will. Der Jugendliche beleidigt und bedroht nicht nur den Fahrer, sondern versetzt ihm auch einen Schlag gegen die Brust.

Harald Beck 12.01.2025 - 14:26 Uhr

Am vergangenen Freitag wollte ein Busfahrer am frühen Nachmittag die Fahrkarte eines Fahrgastes am Schulzentrum in Rudersberg kontrollieren. Daraufhin reagierte der von der Kontrolle betroffene 14-Jährige laut dem Bericht der Polizei auf den Vorfall äußerst aggressiv.