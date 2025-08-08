Im Stadtteil Ezach zeigt sich ein entblößter Mann, nur kurze Zeit später masturbiert ein Unbekannter am Spielplatz. In den vergangenen Wochen gab es mehrere Vorfälle.

Die Polizei vermeldet erneut ein Sittendelikt im sonst so gediegenem Leonberger Stadtquartier Ezach. Wieder geht es um Exhibitionismus, und wieder sind Kinder die Opfer. Eine 14-jährige Radfahrerin beobachtete am Donnerstag gegen 18.15 Uhr einen schwarz gekleideten Mann mit kurzen dunklen Haaren, Oberlippenbart und einer Umhängetasche, der mit entblößtem Glied in Richtung der Jugendlichen lief. Das Mädchen fuhr umgehend davon und konnte noch beobachten, wie der Mann in Richtung Hechinger Straße davonlief.

Nur eine halbe Stunde später, gegen 18.45 Uhr, meldeten Zeugen erneut einen Exhibitionisten in dem Bereich. Zu dieser Zeit habe der Unbekannte sich im Wiesengrund in der Nähe eines Spielplatzes aufgehalten und sich mutmaßlich selbst befriedigt. Mehrere auf dem Spielplatz anwesende Erwachsene konnten den Unbekannten verjagen, bevor die dort spielenden Kinder darauf aufmerksam wurden.

Unsere Empfehlung für Sie Taten in Leonberg und Gerlingen War wieder der Sextäter aktiv? Der Unbekannte spricht Mädchen und Jungen an. Womöglich gibt es einen Zusammenhang mit Fällen Mitte Mai und Ende Juni.

Der schlanke Unbekannte soll etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Laut Zeugenbeschreibungen trug er einen schwarzen Jogginganzug, ein weißes Käppi und hatte einen Rucksack dabei.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft zudem, ob es sich in beiden Fällen um die gleiche Person gehandelt haben könnte. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 / 1100225 zu melden.

Die Vorfälle sind die dritten in nur kurzer Zeit in dem bürgerlichen Quartier, in dem viele Familien leben. Ende Juni hatte sich ein Unbekannter vor zwei Mädchen entblößt und sie aufgefordert, ihm deren Unterwäsche zu zeigen. Die Kinder rannten davon. Einen Monat später belästigte ein Mann mehrere Mädchen in ähnlicher Weise. Nur einen Tag nach diesem Delikt in Leonberg nahm die Polizei einen gleich gelagerten Fall in Gerlingen auf.

Ebenfalls im Leonberger Stadtteil Ezach wurde im Juli eine 44-Jährige das Opfer eines Mannes, der sich vor ihr entblößte und masturbierte.