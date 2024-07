Vorfall in S-Bahn in Stuttgart-Mitte

Polizeibeamte haben eine 20-Jährige vorläufig festgenommen, die bei einer Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof geflüchtet sein soll. Ein Sicherheitsmann heftete sich an die Fersen der Verdächtigen.

Matthias Kapaun 30.07.2024 - 14:58 Uhr

Eine 20 Jahre alte Frau soll am Montagabend bei einer Fahrkartenkontrolle in einer S-Bahn am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte geflüchtet sein und bei ihrer Flucht einem Sicherheitsmitarbeiter in den Arm gebissen haben. Polizeibeamte konnten die Verdächtige vorläufig festnehmen.