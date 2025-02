Eine 41-Jährige fährt am Dienstagabend in der S-Bahn in Richtung Marbach. An der Haltestelle Zuffenhausen steigt ein Mann ein. Er stellt sich offenbar ihr gegenüber und greift ihr zwischen die Beine. Die Polizei ermittelt.

Annika Mayer 07.02.2025 - 13:03 Uhr

Ein Mann hat offenbar am Dienstag in der S-Bahnlinie 4 einer 41-Jährigen ungefragt zwischen die Beine gegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 23.45 Uhr in der S-Bahn von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Marbach, wie die Bundespolizei mitteilt.