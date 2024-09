Am Dienstagmorgen haben Unbekannte auf ein leer stehendes Geschäftshaus in der Schorndorfer Kirchgasse geschossen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Chris Lederer 04.09.2024 - 10:52 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem in der Schorndorfer Innenstadt am Dienstagmorgen Schüsse gefallen sind. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 4.40 Uhr in der Kirchgasse Schüsse auf ein unbewohntes Geschäftshaus abgegeben worden. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Waiblingen übernommen. Aktuell werden die durch die Kriminaltechnik gesicherten Spuren ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.