Ein Steinmarder verursacht auf der Kläranlage Schorndorf-Weiler einen totalen Stromausfall. Einsatzkräfte müssen schnell handeln.
20.11.2025 - 15:32 Uhr
Ein Schmorbrand in einer Trafostation hat auf der Kläranlage Schorndorf-Weiler (Rems-Murr-Kreis) am Donnerstagmorgen zu einem kompletten Stromausfall geführt. Verursacht wurde der Schaden laut einer Sprecherin der Stadt durch einen Steinmarder, der aus bislang unbekannten Gründen über einen Zwischenboden in das Innere der Station gelangt sei. Dort kam es zu einem Kurzschluss, woraufhin große Stromsicherungen die Versorgung kappten.