Zwei Jugendliche haben ein Auto gestohlen und sind damit in Nordbaden eine Nacht lang unterwegs gewesen - bis sie die Polizei an einer Tankstelle stoppte.
20.08.2025 - 15:13 Uhr
Ein 15- und ein 16-Jähriger haben ein Auto gestohlen und sind damit in Nordbaden eine Nacht lang unterwegs gewesen - bis sie die Polizei an einer Tankstelle stoppte. Wie viele Kilometer das Duo zurücklegte und ob es dabei auch Schäden verursachte, muss die Polizei laut einer Sprecherin noch klären. Bislang gebe es dazu keine Erkenntnisse.