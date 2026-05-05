Eine Jugendliche soll in einem Bus zwischen Degerloch und Plieningen unter den Rock gefilmt worden sein. Der Fall bleibt aber auch nach Wochen rätselhaft.
05.05.2026 - 12:00 Uhr
Wer ist der dunkelblonde und offenbar schielende Mann, der eine 15-Jährige in einem Linienbus auf den Fildern zwischen Degerloch und Birkach heimlich unter den Rock gefilmt haben soll? Diese Fragen versuchen seit gut fünf Wochen Ermittler zu klären, die bei der Stuttgarter Polizei zentral für Fälle der sexuellen Belästigung zuständig sind. Allerdings sind sie bisher keinen großen Schritt weitergekommen. „Leider hat sich auch jene Zeugin nicht gemeldet, die die Jugendliche auf den Vorfall aufmerksam gemacht haben soll“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Stephan Widmann.