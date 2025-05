Bad Cannstatt Unbekannte durchwühlen Wohnung – Weiterer Einbruch verhindert

Ein Unbekannter scheitert am Wochenende daran, in einen Baucontainer in Bad Cannstatt einzudringen. Bei einer Wohnung in dem Stuttgarter Stadtteil haben Einbrecher allerdings mehr Erfolg. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise.