Nach Misshandlung in Hotel Urteil gegen Paar in Stuttgart

Über Stunden sollen ein Mann und eine Frau einen Bekannten gequält haben. Die Tat selbst ist vor Gericht unstrittig, beide Angeklagten räumen sie ein. Nun muss das Gericht über ein Urteil entscheiden.

red/dpa 07.11.2024 - 17:58 Uhr

Ein Paar soll einen Bekannten über Stunden in einem Hotelzimmer festgehalten und schwer misshandelt haben. Es räumt die Tat ein, am Freitag (9.00 Uhr) muss das Landgericht Stuttgart über ein Urteil entscheiden. „Ich schäme mich abgrundtief“, hatte der 21-Jährige im Prozess durch seinen Verteidiger ausrichten lassen. Die Anklage wirft ihm und der 20 Jahre alten angeklagten Frau unter anderem Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vor. Die Tat soll sich Ende März in einem Hotel in Stuttgart ereignet haben. Dort soll das Trio Alkohol getrunken und Kokain konsumiert haben.