Eine Prostituierte muss in einem Stuttgarter Bordell den Notrufknopf betätigen. Ein 20-Jähriger verhält sich aggressiv. Daraufhin verletzt er nicht nur den Sicherheitsmitarbeiter.

jor 02.11.2024 - 16:18 Uhr

Die Polizei hat am Freitagabend in Stuttgart einen 20-Jährigen festgenommen, der in einem Bordell an der Weberstraße einen Sicherheitsmitarbeiter verletzt haben soll. Nach Angaben der Polizei trat der Mann gegen 20 Uhr zunächst aggressiv gegenüber einer 23-jährigen Prostituierten auf, die daraufhin den Sicherheitsdienst über einen Notrufknopf zu Hilfe rief.