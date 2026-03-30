Eine 15-Jährige streichelt in einem Bus in Stuttgart einen Hund – dessen Besitzer filmt der Jugendlichen dabei offenbar unter den Rock. Die Polizei sucht Zeugen.

Annika Mayer 30.03.2026 - 14:31 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend in Stuttgart unter den Rock eines 15-jährigen Mädchens gefilmt. Das Mädchen stieg laut einer Mitteilung der Polizei mit zwei Freundinnen gegen 23.20 Uhr in den Bus der Linie 70 Richtung Plieningen Seemühlenweg. Der Unbekannte stieg demnach mit seinem Hund zu und setzte sich gegenüber der 15-Jährigen. Als das Mädchen den Hund streichelte, beobachtete eine unbekannte Zeugin, wie der Täter sein Mobiltelefon auf die Beine des Mädchens richtete und offenbar Bilder oder Videos unter ihrem Rock aufnahm.