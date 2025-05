Vorfall in Stuttgart-Mitte

Eine 15-Jährige befindet sich am Stuttgarter Hauptbahnhof, als sie von einem Mann mehrfach unsittlich berührt wird. Eine Zeugin ruft die Polizei.

Matthias Kapaun 22.05.2025 - 16:07 Uhr

Ein 42 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwoch eine 15 Jahre alte Jugendliche am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte sexuell bedrängt zu haben. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen festnehmen.