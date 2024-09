Vorfall in Stuttgart-Mitte

Ein 46-Jähriger stiehlt am Mittwochabend ein Parfüm aus einem Geschäft in Stuttgart-Mitte. Ein Security-Mitarbeiter spricht ihn an, darauf werden Polizisten aufmerksam. Bei der Festnahme zeigt sich der Verdächtige aggressiv.

Matthias Kapaun 19.09.2024 - 16:46 Uhr

Ein 46 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Mittwochabend Parfüm im Wert von 99 Euro aus einem Geschäft in der Königstraße in Stuttgart-Mitte gestohlen zu haben. Bei einer Festnahme reagierte der Verdächtige aggressiv.