Ein 43-Jähriger wird am Freitagabend, 6. März, in Stuttgart-Mitte angegriffen. Ein Täter schlägt ihn fast bewusstlos. Die Polizei bittet um Hinweise.

alp 11.03.2026 - 11:32 Uhr

Bei einem Überfall am Freitagabend, 6. März, ist ein 43-jähriger Mann in Stuttgart verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.15 Uhr in der Lautenschlagerstraße gerade dabei, sein Fahrradschloss zu öffnen, als ein Unbekannter ihm von hinten auf den Kopf schlug. Durch den Schlag wurde der Mann stark benommen und war offenbar kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren.