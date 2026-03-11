Ein 43-Jähriger wird am Freitagabend, 6. März, in Stuttgart-Mitte angegriffen. Ein Täter schlägt ihn fast bewusstlos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Bei einem Überfall am Freitagabend, 6. März, ist ein 43-jähriger Mann in Stuttgart verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 21.15 Uhr in der Lautenschlagerstraße gerade dabei, sein Fahrradschloss zu öffnen, als ein Unbekannter ihm von hinten auf den Kopf schlug. Durch den Schlag wurde der Mann stark benommen und war offenbar kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren.

 

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit langen schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung. Er war in Begleitung einer männlichen Person gleichen Alters mit kurzen schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung.

Nach Angaben des Geschädigten saßen zum Tatzeitpunkt zwei Frauen auf der Terrasse eines angrenzenden Restaurants, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 beim Polizeirevier 1 in der Theodor-Heuss-Straße zu melden.