Nachdem ein 55-Jähriger die Polizei bedroht hat und sich weigerte, seine Wohnung zu verlassen, mussten Einsatzkräfte am Dienstag das Gebäude umstellen. Sie befürchteten auch, dass der Mann im Besitz von Waffen ist.

Laureta Nrecaj 30.10.2024 - 08:27 Uhr

Die Zwangsräumung einer Wohnung eines 55-jährigen Mannes in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte hat am Dienstagnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.45 Uhr stellten die Beamten fest, dass sich der Mann in seiner Wohnung aufhält, woraufhin Einsatzkräfte das Gebäude umstellten, teilt die Polizei mit.