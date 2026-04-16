Die Polizei hat am Mittwoch einen 50-Jährigen festgenommen, der am Tag zuvor in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen masturbiert haben soll. Eine Frau hatte ihn wiedererkannt.

Robert Korell 16.04.2026 - 14:20 Uhr

Ein 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich am Mittwoch in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen exhibitionistisch verhalten zu haben. Eine 27-jährige Frau, die mit einer Kindergartengruppe unterwegs war, beobachtete gegen 10.05 Uhr, wie der Mann in der Öffentlichkeit masturbiert haben soll, berichtet die Polizei.