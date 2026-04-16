Die Polizei hat am Mittwoch einen 50-Jährigen festgenommen, der am Tag zuvor in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen masturbiert haben soll. Eine Frau hatte ihn wiedererkannt.

Digital Desk: Robert Korell (rko)

Ein 50 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich am Mittwoch in der Heigelinstraße in Stuttgart-Möhringen exhibitionistisch verhalten zu haben. Eine 27-jährige Frau, die mit einer Kindergartengruppe unterwegs war, beobachtete gegen 10.05 Uhr, wie der Mann in der Öffentlichkeit masturbiert haben soll, berichtet die Polizei.

 

Am darauffolgenden Donnerstag gegen 11.15 Uhr erkannte die Frau den Tatverdächtigen in einem Geschäft an der Straße Eichäcker wieder. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Beamten nahmen den 50-Jährigen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.