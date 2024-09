Vorfall in Stuttgart-Ost

Zwei Zwölfjährige sind am Dienstag im Stuttgarter Osten unterwegs, als ein Unbekannter auf sie zukommt und sie sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 11.09.2024 - 12:27 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend zwei zwölf Jahre alte Mädchen in der Landhausstraße in Stuttgart-Ost sexuell belästigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.