Ein 41-Jähriger randaliert am Montag in einem Geschäft in Sillenbuch, geht danach auf die Straße, hält wahllos Fahrzeuge an und schlägt auf diese ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie nach weiteren Geschädigten.

Matthias Kapaun 24.09.2024 - 13:11 Uhr

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Montagvormittag in der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Sillenbuch wahllos mehrere Fahrzeuge angehalten und auf diese eingeschlagen haben. Zuvor habe der Mann bereits in einem Geschäft in besagter Straße randaliert und die Verkäuferinnen bedroht. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten sowie nach Zeugen.