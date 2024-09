Eine Autofahrerin wartet im Stuttgarter Süden an einer roten Ampel, als plötzlich ein Unbekannter an das Beifahrerfenster klopft und danach auf die andere Straßenseite geht und sich entblößt.

Ein 41 Jahre alter Mann steht im Verdacht, sich mehrfach vor einer 51-jährigen Autofahrerin in Stuttgart-Süd entblößt zu haben. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festnehmen.

Wie die Beamten berichten, wartete die Autofahrerin gegen 6.40 Uhr in der Filderstraße an einer roten Ampel, als der 41-Jährige an das Beifahrerfenster des Autos geklopft haben soll. Daraufhin sei der Mann auf die andere Straßenseite gegangen und habe sein Glied mehrfach entblößt.

Lesen Sie auch

Alarmierte Polizeibeamte konnten den Verdächtigen kurz darauf festnehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 41-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.