Ein 47-jähriger Mann onaniert vor der Wohnung einer 29-jährigen Frau in Stuttgart-Süd. Die Polizei nimmt ihn vorläufig fest. Wer hat etwas beobachtet?

Gülay Alparslan 13.11.2024 - 15:48 Uhr

Ein 47-jähriger Mann steht im Verdacht, am Dienstagnachmittag in Stuttgart-Süd eine 29 Jahre alte Frau belästigt zu haben. Wie die Polizei mitteilt, soll der 47-Jährige gegen 15.15 Uhr in die Wohnung der Frau an der Neuen Weinsteige geschaut und dabei onaniert haben. Beamte nahmen den Mann wenig später im Bereich des Hauseingangs vorläufig fest.