In einem Drogeriemarkt in Stuttgart-Vaihingen hat ein unbekannter Täter ein Parfüm gestohlen und beim Fluchtversuch eine Mitarbeiterin geschubst. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

nre 12.06.2025 - 13:19 Uhr

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwoch in einem Drogeriemarkt an der Herrenberger Straße in Stuttgart-Vaihingen ein Parfüm entwendet und flüchtete.