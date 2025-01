S-Bahn Stuttgart 35-Jähriger bedroht Reisende in der S-Bahn – Festnahme am Hauptbahnhof

Ein 35-Jähriger bedroht am Sonntag offenbar mehrere Menschen in einer S-Bahn. Die Polizei nimmt den Tatverdächtigen am Stuttgarter Hauptbahnhof vorläufig fest.