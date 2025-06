Ein betrunkener 71-Jähriger ist am Montagmittag an der Haltestelle Feuersee in Stuttgart-West auf die Gleise gefallen. Er hatte Glück im Unglück.

Sebastian Steegmüller 10.06.2025 - 16:21 Uhr

Das Sprichwort, dass Betrunkene einen Schutzengel haben, hat sich am Montagmittag einmal mehr an der S-Bahn-Haltestelle Feuersee in Stuttgart bewahrheitet. Ein 71 Jahre alter Mann torkelte offenbar gegen 11.15 stark betrunken am Bahnsteig entlang und stürzte ohne Fremdeinwirkung vor eine einfahrende S-Bahn.