Eine 14-Jährige ist am Donnerstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs. Ein Mann spricht sie an, packt sie offenbar am Hals und fasst ihr in den Schritt.

Annika Mayer 07.02.2025 - 13:40 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend in Stuttgart-Zuffenhausen offenbar einer 14-Jährigen in den Schritt gefasst. Wie die Polizei mitteilte, ging die Jugendliche gegen 19.10 Uhr die Spielberger Straße entlang, als sie auf Höhe der Schrebergärten von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nachdem sie auf seine Fragen nicht mehr reagierte, packte er sie offenbar am Hals und fasste ihr in den Schritt.Als ein Fahrzeug heranfuhr, flüchtete der Mann laut der Polizei in Richtung Ludwigsburger Straße.