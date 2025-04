Ein Kleintransporter ist am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Zuffenhausen in Brand geraten. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Nina Scheffel 07.04.2025 - 17:25 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmorgen ein Nissan an der Nordseestraße in Stuttgart-Zuffenhausen in Brand geraten.