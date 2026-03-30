Ein 23-Jähriger randaliert in einer Asylunterkunft in Stuttgart-Zuffenhausen. Also die Polizei eintrifft, wehrt er sich und verletzt dabei zwei Polizisten leicht.

Digital Desk: Annika Mayer (may)

Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 23-Jährigen in einer Asylunterkunft an der Gottfried-Keller-Straße in Stuttgart-Zuffenhausen festgenommen, der sich gegen seine Festnahme gewehrt und zwei Beamte verletzt haben soll. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, entdeckte ein Mitarbeiter den randalierenden 23-Jährigen gegen 21 Uhr und setzte einen Notruf ab.

 

Da sich der Mann zuvor offenbar selbst verletzt hatte und stark blutete, wollten ihn die Beamten zu Rettungskräften bringen. Der 23-Jährige verhielt sich jedoch aggressiv und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Er soll die Polizisten beleidigt und nach ihnen getreten haben. Hierbei verletzte er zwei Polizeibeamte leicht.

Die Beamten brachten den Tatverdächtigen anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 23-Jährige ohne festen Wohnsitz am Samstag ﻿einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.