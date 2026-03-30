Ein 23-Jähriger randaliert in einer Asylunterkunft in Stuttgart-Zuffenhausen. Also die Polizei eintrifft, wehrt er sich und verletzt dabei zwei Polizisten leicht.

Annika Mayer 30.03.2026 - 17:50 Uhr

Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 23-Jährigen in einer Asylunterkunft an der Gottfried-Keller-Straße in Stuttgart-Zuffenhausen festgenommen, der sich gegen seine Festnahme gewehrt und zwei Beamte verletzt haben soll. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mitteilen, entdeckte ein Mitarbeiter den randalierenden 23-Jährigen gegen 21 Uhr und setzte einen Notruf ab.