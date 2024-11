Sieben Jugendliche sollen in der Nacht Sonntag in ein Einkaufscenter in Stuttgart eingebrochen sein. In der Tiefgarage werden sie von der Polizei entdeckt – auch ein Hund ist im Einsatz.

jor 19.11.2024 - 11:52 Uhr

Sieben Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Feuerbach in ein Einkaufscenter an der Stuttgarter Straße eingebrochen sein – die Polizei konnte die fünf jungen Männer und die beiden jungen Frau vorläufig festnehmen.