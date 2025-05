Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

Ein 36-Jähriger gerät in einer S-Bahn der Linie S1 in Streit mit zwei Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn. Der Streit eskaliert schnell.

Matthias Kapaun 20.05.2025 - 11:31 Uhr

Ein 36 Jahre alter Mann und seine 37-jährige Begleiterin sollen am Montagabend in einer S-Bahn der Linie S1 sowie am Bahnhof Untertürkheim zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn angegriffen haben. Der Mann habe außerdem Polizeibeamte bei der anschließenden Kontrolle attackiert.