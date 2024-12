Vorfall in Stuttgarter S-Bahn

Zwei Männer geraten in einer S-Bahn in Stuttgart in einen Streit, der schnell eskaliert. Dabei wird ein 48-Jähriger verletzt, sein Kontrahent flüchtet unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Matthias Kapaun 09.12.2024 - 13:53 Uhr

Zwischen einem bislang unbekannten Mann und einem 48-Jährigen ist es am Freitagabend in einer S-Bahn der Linie S2 in Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 48-Jährige wurde dabei verletzt, die Polizei sucht Zeugen.