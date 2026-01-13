Ein 21-jähriger Schwarzfahrer gerät in einer Stadtbahn in eine Fahrkartenkontrolle – und versucht vor den Kontrolleuren zu flüchten. Dabei schlägt er um sich und verletzt diese.

Philip Kearney 13.01.2026 - 12:05 Uhr

Ein 21-Jähriger ist am Montagabend ohne gültiges Ticket in einer Stadtbahn kontrolliert worden und hat bei einem Fluchtversuch drei Kontrolleure verletzt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte ein 23-jähriger Fahrausweisprüfer den Tatverdächtigen gegen 18.55 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Charlottenplatz unterwegs war.