Das Baden mit Elefanten gilt in Thailand als Touristenattraktion. Was so idyllisch wirkt, ist aber gefährlich - und kostet nun eine Studentin das Leben. Die Kritik an Camps dieser Art wächst.

red/AFP/dpa 06.01.2025 - 08:22 Uhr

Ein in Panik geratener Elefant hat in Thailand eine spanische Touristin getötet. Das Unglück ereignete sich in einem Elefanten-Reservat im Süden Thailands, als die Urlauberin den Elefanten gebadet habe, teilte die Polizei am Montag mit. Die 23-jährige Frau sei im Koh Yao Elephant Care Centre in der Provinz Phang Nga vom Rüssel des Tieres getroffen worden.