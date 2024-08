Mann pöbelt wegen Paketnachzahlung Passanten an

Vorfall in Tübingen

Eine Paketnachzahlung machte einen Mann offenbar aggressiv. Nun wird gegen ihn ermittelt.

red/dpa/lsw 17.08.2024 - 14:41 Uhr

Wegen einer Paketnachzahlung ist ein Mann in Tübingen offenbar in Rage geraten. Auch Polizeibeamten soll sich der 32-Jährige dabei widersetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Zunächst stritt der alkoholisierte Mann demnach mit dem Paketzusteller, dann soll er zu einem Geldautomaten gegangen sein. Dabei habe er mehrere unbeteiligte Passanten angepöbelt und sich äußerst aggressiv verhalten, heißt es in der Mitteilung.