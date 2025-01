Ein Mann hat sich in Ulm bei der Explosion eines Silvesterböllers schwere Gesichtsverletzungen zugezogen.

Der 23-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Passiert sei der Unfall bei einer Feier in einem Jugendraum in der Silvesternacht. Der Mann habe den Böller nach ersten Erkenntnissen selbst gezündet. Es handelte sich um einen erlaubnispflichtigen Feuerwerkskörper, für den der Mann allerdings keine Erlaubnis besaß. Wie der Böller in dessen Hände gelangte werde noch ermittelt.