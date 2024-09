Auto fährt in feiernde Gruppe - fünf Leichtverletzte

Vorfall in Unterfranken

Ein Mann fährt mit seinem Wagen in Unterfranken in eine Gruppe feiernder Menschen auf einem Kirchweihfest. War es ein Unfall wegen eines gesundheitlichen Problems - oder Absicht?

dpa 24.09.2024 - 04:34 Uhr

Großwallstadt - Auf einem Kirchweihfest in Unterfranken ist eine Gruppe feiernder Menschen von einem Auto erfasst worden - fünf von ihnen erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei teilte nach dem Vorfall in Großwallstadt nahe der Grenze zu Hessen mit, es sei noch unklar, ob es ein Unfall war oder ob der 58-jährige Fahrer seinen Wagen vorsätzlich in die Gruppe steuerte. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, der Mann könnte einen Herzinfarkt gehabt haben. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen, nach Zeugen wird gesucht. Die Kerb - das Kirchweihfest - wurde abgebrochen.