Vorfall in Vaihingen an der Enz

Unbekannte haben einen 16-Jährigen in Vaihingen an der Enz bedroht und mit einem Messer angegriffen. Der Jugendliche wurde dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Nina Scheffel 12.05.2025 - 16:15 Uhr

Zu einem Fall von gefährlicher Körperverletzung ist es am Freitag in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) gekommen. Die Polizei ermittelt derzeit gegen mehrere noch unbekannte Personen, die am Freitagabend gegen 23:15 in der Steinbeisstraße in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein sollen.