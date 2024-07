Vorfall in Waiblingen

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert auf einem Supermarktparkplatz. Mehrere Unbeteiligte schalten sich ein – jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Phillip Weingand 15.07.2024 - 12:20 Uhr

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung auf einem Parkplatz in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach Zeugen. Am Samstag um kurz vor 17.30 Uhr war es laut der Polizei im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes in der Devizestraße zu einer „wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung“ gekommen. Dort sollen ein 45 Jahre alter Mann und eine 21-jährige Frau aufeinander losgegangen sein.