Mann rastet in Flüchtlingsunterkunft aus

Vorfall in Waiblingen

Vor dem Landgericht Stuttgart muss sich ein 28-jähriger Mann wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten. Er soll laut Anklage geschrien haben, er werde „hier alles abbrennen“ – und fing das Zündeln an.

Henning Maak 26.07.2024 - 13:27 Uhr

Nicht viel länger als eine halbe Stunde hat am Freitagvormittag der Auftakt im Prozess gegen einen 28-jährigen Angeklagten vor der 5. Großen Strafkammer Stuttgart gedauert, dem die Staatsanwaltschaft versuchte schwere Brandstiftung und Sachbeschädigung in einer Flüchtlingsunterkunft in Waiblingen vorwirft. Nach der Anklageverlesung wurde der Prozess unterbrochen, da der vom Gericht bestellte Sachverständige verhindert war.