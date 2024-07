Vorfall in Waiblingen

Ein Radfahrer wird am Donnerstag im Waiblinger Stadtteil Hohenacker von einem Auto ausgebremst. Als der Radler den Fahrer zur Rede stellen will, zückt der Pfefferspray.

cl 26.07.2024 - 11:04 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Ford hat am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in Waiblingen-Hohenacker einen 21-jährigen Rennradfahrer überholt und ihn hiernach ausgebremst. Nachdem auch andere Verkehrsteilnehmer durch das Verhalten des Fahrers behindert worden waren und gehupt hatten, fuhr dieser zunächst weiter. In der Karl-Ziegler-Straße auf Höhe der Einmündung Benninger Straße musste der Ford-Fahrer verkehrsbedingt warten. Der Radfahrer wollte den Mann zur Rede stellen, woraufhin dieser die Seitenscheibe herunterließ und Pfefferspray ins Gesicht des Radlers sprühte. Anschließend fuhr der Ford-Fahrer weiter. Der Radfahrer wurde durch den Angriff nur leicht verletzt. Bei dem gesuchten Ford dürfte es sich um ein SUV mit Waiblinger Zulassung handeln.