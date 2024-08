Ein noch Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag in Stuttgart-Weilimdorf das nicht abgeschlossene Auto eines Pizzalieferanten gestohlen. In der Folge lieferte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, bevor er zu Fuß entkam.

Zeugen gesucht

Ein Anwohner hatte gegen 2 Uhr beobachtet, wie ein unbekannter etwa 18 bis 19 Jahre alter Mann mit nackenlangen dunklen Haaren in den roten Opel Corsa stieg, der zuvor von einem Pizzalieferservice unverschlossen an der Straße abgestellt worden war. Als der Unbekannte den Zeugen bemerkte, fuhr er in Richtung Löwen-Markt davon.

Die alarmierte Polizei bemerkte den gestohlenen Opel später in der Mittenfeldstraße. Als eine Streifenwagenbesatzung den Fahrer kontrollieren wollte, fuhr dieser über die Giebelstraße davon. Dabei touchierte er den Streifenwagen. In der Mittenfeldstraße fuhr der Unbekannte das Auto schließlich gegen einen Stein und entkam zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 41 00 um Zeugenhinweise.